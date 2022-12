Blitz alla Scala di Milano: ambientalisti imbrattano il teatro con la vernice

Il blitz nel giorno della Prima. Mercoledì mattina cinque attivisti di Ultima Generazione, il gruppo di ambientalisti che ormai da tempo porta avanti proteste per sensibilizzare sull'emergenza climatica, hanno imbrattato il teatro alla Scala gettando vernice di diversi colori contro il fronte del Piermarini e contro le porte d'ingresso.

Video | Il blitz degli ambientalisti e la facciata imbrattata

I manifestanti - che sono entrati in azione verso le 7.45 - sono stati bloccati dalla polizia, che già dalle prime ore del giorno sta presidiando il teatro meneghino proprio in vista della Prima, che si terrà alle 18. I cinque sono stati portati in Questura. Le operazioni di pulizia sono iniziate subito dopo con Amsa e personale della Scala al lavoro.

"Oggi ci sarà la Prima della Scala - hanno scritto dal gruppo sui propri canali social, condividendo foto e video dell'azione -, alcuni cittadini di Ultima Generazione sono passati per gridare e lasciare un messaggio". Gli attivisti hanno anche esposto cartelli con le scritte "No gas", "no carbone".

“Abbiamo deciso di imbrattare con della vernice il teatro alla Scala per chiedere ai politici che questa sera assisteranno allo spettacolo di tirare fuori la testa dalla sabbia e intervenire per salvare la popolazione. La situazione economica e ambientale del Paese peggiora di giorno in giorno e, invece di prendere le misure necessarie a salvaguardare il futuro dell’Italia da siccità e disastri climatici, la politica si rinchiude a godersi uno spettacolo per poche persone, così come riserva a poche persone la possibilità di salvarsi dal disastro alimentato dai continui stanziamenti all’industria del fossile. Speriamo che le macchie sulla facciata della Scala ricordino a Giorgia Meloni e Sergio Mattarella le proprie responsabilità e li spingano ad agire, prima che si ripeta un’altra Ischia”, le parole di Alessandro, uno degli attivisti che ha preso parte al raid.

Nel gruppo c'era anche un musicista, che - hanno spiegato da Ultima Generazione in una nota - "si sente particolarmente toccato da un luogo simile e agisce ora proprio per poterlo salvaguardare". “Da musicista, La Scala è il sogno, l'obiettivo. Non solo da esecutore, o addirittura da direttore, ma anche solo da spettatore. Vorresti che un posto così restasse per sempre per portarci i tuoi figli e le tue figlie o la scolaresca di cui sarai professore. Poi capisci la situazione: il sogno non è più avere un giorno abbastanza soldi per andare alla Scala, ma averne abbastanza per mangiare; è un sogno pensare che l'edificio sarà ancora in piedi, che ci faranno ancora concerti. Il nostro gesto è un grido di amore verso la musica e, ancora una volta, va a toccare oggetti inanimati ritenuti più sacri delle nostre vite, in un momento in cui è più che mai evidente la dissonanza fra la crisi più grande che l'umanità abbia mai vissuto (e creato) e la miopia delle priorità delle persone, soprattutto delle massime cariche di questo Stato".

Loro stessi hanno poi spiegato "perché la prima alla Scala. Boris Godunov, l’opera lirica che verrà messa in scena questa sera, è una storia tragica che abbraccia, oltre al dramma personale del protagonista, la miseria del popolo russo, dilaniato dalla fame ed esitante tra impulso alla rivolta e timore reverenziale verso il potere costituito. Altrettanto tragica è la situazione del popolo italiano, ferito dal cataclisma di Ischia e tradito dall’indifferenza del governo. Per i centri abitati di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il consiglio dei ministri ha messo in campo un intervento emergenziale, preferendo la via del risarcimento a quella della prevenzione e della messa in sicurezza del territorio. Una scelta miope, che non permetterà né di arginare i danni che verranno provocati dagli eventi meteorologici catastrofici in continuo aumento, né di sostenere nel lungo periodo l’ammontare crescente dei danni. Per scongiurare la miseria del proprio popolo e salvaguardare persone, abitazioni e imprese, a rischio a causa delle alluvioni e delle ondate di calore sempre più frequenti, il governo deve agire subito. E andare nella direzione opposta a quella intrapresa: investire nelle rinnovabili e azzerare le emissioni climalteranti il prima possibile", hanno chiesto gli ambientalisti.

“Ci spiace prendercela con il Teatro alla Scala. Vorremmo che le attrici e gli attori che interpreteranno la storia di un’oligarca comprendessero che lo stanno facendo per altri oligarchi e decidessero di ribellarsi insieme a noi. Speriamo che le istituzioni culturali comincino ad alzare l’asticella delle loro proteste. Non c’è in ballo il mero interesse egoistico del rischio del proprio lavoro, parliamo di vite umane: siamo tutti attori e attrici in questa prima dell’apocalisse e, in quanto tali, possiamo agire nella storia. È un dovere morale verso le persone a noi care, verso i bambini e le bambine che dovremmo accompagnare alla vita e non verso l’estinzione”, ha concluso un altro degli attivisti.

Era stata sempre Ultima Generazione lo scorso 18 novembre a firmare un altro blitz, all'interno della Fabbrica del Vapore di Milano. Quel giorno gli ambientalisti avevano lanciato otto chili di farina su un'auto di Andy Warhol che era in mostra.