A Milano è stato imbrattato un murales dedicato all'autismo

Il blitz in piena notte. La parola "gentrificazione" divisa in tre tronconi scritti in verticale sulla base del murales. Così hanno danneggiato l'opera d'arte dedicata all’autismo, realizzata nel 2021 dalla famiglia Doni sulla facciata del Sure Hotel Astroia in viale Murillo, 9 nel quartiere Lotto - Fiera Milano City.

I vandali hanno completamente imbrattato il grande murales (in copertina la foto dell'imbrattamento; in fondo al testo lo stato originario dell'opera). Un regalo della famiglia alla città e al quartiere nel segno dell’inclusione e della sensibilizzazione verso la disabilità realizzato in collaborazione con Orticanoodles e LifeGate. Oltre al murales, dal 2022 la famiglia accoglie diversi stagisti con fragilità.

“È sconcertante vedere fin dove possa arrivare la mancanza di rispetto, l’ignoranza e l’inciviltà - commenta Camilla Doni, responsabile comunicazione del Gruppo - Ci dispiace molto per il danno ma quello che ci addolora di più è l’offesa al messaggio che avevamo voluto dare accendendo i riflettori sul problema dell’autismo ancora oggi trascurato e poco conosciuto”.

Il murales dedicato all'autismo a Milano