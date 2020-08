Ragazzo positivo nel centro d'accoglienza a Milano: rischio fughe, struttura "circondata"

Un ospite positivo, gli altri - preoccupati - che pensano di scappare e le forze dell'ordine che sorvegliano ogni minimo movimento "strano". Ore di tensione al centro d'accoglienza di via Quintiliano 46 a Milano, dove un ragazzo ghanese - che vive proprio nella struttura - sarebbe risultato positivo al coronavirus

Ad annunciarlo, martedì mattina, è stato Oscar Strano, presidente del consiglio del municipio 4. "Ringrazio le Forze dell’ordine per essere prontamente intervenute nel centro di accoglienza gestito da Angel Service in via Quintiliano 46, zona Salomone. Il centro è presidiato perché, dopo la notizia di un ospite risultato positivo al coronavirus, è montata la protesta dei richiedenti asilo che hanno minacciato di scappare", ha raccontato il politico di Forza Italia sul proprio profilo Facebook.

Stando a quanto appreso, il giovane ghanese era stato sottoposto nei giorni scorsi al tampone nella fabbrica in cui lavorava e lunedì sarebbe arrivato il risultato. L'esigenza, adesso, è gestire la situazione ed evitare che qualcuno esca dal centro prima di tutti i controlli sanitari del caso.

"A quanto apprendiamo, gli ospiti e il personale del centro saranno sottoposti al tampone già a partire da oggi, con immediato isolamento - ha proseguito Strano -. Molti ospiti del centro prestano servizio per compagnie di consegna fino a domicilio. È una situazione molto delicata - ha concluso - che la Polizia di Mecenate sta gestendo al meglio".

