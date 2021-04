Un uomo è stato trovato impiccato in un parco di Milano

È successo in via Argelati a Milano nella mattinata di lunedì 12 aprile. Sul posto la polizia e il 118

Un uomo è stato trovato impiccato in un'area cani di via Argelati a Milano nella mattinata di lunedì 12 aprile.

La tragedia si è consumata prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto erano intervenuti i soccorritori de 118 con un'ambulanza e un'automedica ma i sanitari, aiutati dai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto reso noto dalla questura, intervenuta per i rilievi, si tratterebbe di un gesto volontario. La vittima è un 28enne originario del Perù.