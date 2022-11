Impiegato ferito durante una rapina in banca a Milano: un arresto

Impiegato in una banca, era rimasto ferito durante un tentativo di rapina. Ora il responsabile è stato arrestato dalla polizia. Il colpo, avvenuto nell'istituto di credito Monte Paschi di Siena in corso XXII Marzo 28, risale alla fine dello scorso ottobre.

A finire in manette, un 49enne italiano pregiudicato, accusato di aver tentato di rapinare la banca, ferendo un impiegato alla mano con un taglierino. Gli agenti sabato 12 novembre hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla procura milanese. L'uomo è stato rintracciato attraverso un'impronta lasciata all'interno della porta di accesso alla filiale, che è stata analizzata dalla scientifica, nonché grazie al riconoscimento da parte della vittima.



In base a quanto ricostruito dagli inquirenti e dalla Squadra mobile, il giorno della rapina, l'uomo, che indossava una mascherina, era entrato nella filiale e si era avvicinato agli sportelli chiedendo all'impiegato un modulo F24. In realtà, il suo scopo era quello di far avvicinare l'operatore alla casse e, infatti, non appena quest'ultimo ha voltato le spalle, il rapinatore ha fatto il giro puntandogli un taglierino alla gola e chiedendo di consegnargli il denaro.



La vittima ha tentato di spiegargli che per accedere al denaro contante era necessario digitare il codice della cassaforte che, temporizzata, si sarebbe potuta aprire solo dopo mezz'ora. Consapevole di non avere

tutto quel tempo a disposizione, temendo anche l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo ha provato ad insistere finendo per ferire il dipendente della banca il quale, nel corso della colluttazione, si è gravemente ferito alla mano, riportando una successiva prognosi di ben 40 giorni. A quel punto il 49enne aveva desistito ed era scappato.