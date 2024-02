Imprenditore abbandona i rifiuti della sua officina di Milano a Monza

Trasferta da Milano a Monza per abbandonare i rifiuti della sua officina lungo via dell’Offelera. A pizzicarlo gli agenti della polizia locale di Monza che lo hanno denunciato (ex articolo 256 D.Lgs. 152/06, punibile con la pena dell’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 2.600 euro a 26 mila euro). All’uomo - che ha riconosciuto i rifiuti in foto (filtri dell’aria, confezioni vuote di olio motore…) e ammesso l’abbandono - è stato inoltre imposto l'obbligo di recuperare i sacchi abbandonati e di fornire alla polizia local di Monza il formulario dello smaltimento entro pochi giorni. Gli agenti sono riusciti a risalire all’uomo perché, rovistando nei rifiuti abbandonati, hanno trovato una fattura di acquisto di pezzi di ricambio.

Un problema, quello dell’abbandono dei rifiuti in via dell’Offelera, che ormai prosegue da molto tempo. Anche la nostra redazione, proprio nelle scorse settimane, aveva raccolto la denuncia di una residente che domenica ci aveva inviato altre foto di sacchetti e rifiuti ingombranti abbandonati lungo la via trasformata in discarica a cielo aperto. Ma l’imprenditore di Milano non è l’unico a essere stato sanzionato per aver abbandonato i rifiuti lungo via dell’Offelera. Sono 7 le persone raggiunte dal provvedimento: in parte sulla base dell'ordinanza comunale sulla raccolta differenziata e in parte secondo il regolamento di polizia urbana.



“Le azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti sono un fondamentale elemento a difesa del decoro della città ma soprattutto costituiscono un presidio di protezione e tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini – commenta l’assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia -. I danni arrecati dall’abbandono dei rifiuti possono infatti essere gravi, in particolar modo se si tratta di scarti derivanti dalle attività di ditte e aziende, che hanno il dovere di smaltirli attraverso i canali dedicati”.