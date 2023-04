Società di nanotecnologie prosciugata: arrestato imprenditore lombardo

Una società di nanotecnologie in bancarotta svuotata. Questa la scoperta della guardia di finanza di Varese che ha portato all'arresto di un imprenditore lombardo.

I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio (Va), nei confronti del titolare di un'impresa attiva nel campo energetico e delle nanotecnologie, con sede a Besnate (Va). L'uomo, ritenuto il gestore di fatto della società, è accusato di averla svuotata insieme a un'altra persona, che risultava l'amministratore di diritto dell'attività.

L'azienda in fallimento aveva debiti per 2,8 milioni di euro, contratti soprattutto nei confronti dell'erario (per 1,8 milioni). In base a quanto ricostruito dagli investigatori, per prosciugare il patrimonio della società fallita, l'arrestato avrebbe anche venduto un brevetto di 'lampade fotovoltaiche e contratto di licenza relativa a una nanotecnologia', cedendolo peraltro a un'altra realtà riconducibile sempre ai due indagati, senza incassare il corrispettivo di 500mila euro.