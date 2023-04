Imprenditore di Milano arrestato per bancarotta fraudolenta

Un imprenditore agli arresti domiciliari e 1200 spazi pubblicitari, del valore di 800mila euro, sequestrati in cinque regioni. Questo l'esito di delle indagini della guardia di finanza di Catanzaro, coordinata dalla locale Procura, sul caso di presunta bancarotta fraudolenta di un'azienda.

Al titolare dell'impresa, residente nel Milanese, è stato anche vietato l'esercizio dell'attività per un anno. La misura è stata inoltre applicata ad altri cinque degli undici indagati. Su esecuzione di un'ordinanza del Gip di Catanzaro, poi, i militari hanno sequestrato cartelloni stradali in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna.

La società dell'arrestato, prima con sede a Milano e, dal 2015, messa in liquidazione e trasferita presso lo studio di un professionista in provincia di Catanzaro, aveva dichiarato il fallimento nel 2018. Gli investigatori hanno contestato il reato di bancarotta fraudolenta per la distrazione dei capitali che sarebbe avvenuta mentre l'azienda veniva dichiarata fallita.

In particolare, durante la liquidazione e pre-liquidazione, alcuni beni sarebbero stati ceduti dall'azienda in fallimento ad altre società riconducibili agli stessi proprietari. Queste presunte operazioni fraudolente hanno causato ingenti danni ai creditori: all'atto della liquidazione i debiti dell'impresa ammontavano a 8,5 milioni di debiti, soprattutto nei confronti dell'erario.