L'imprenditore edile e la truffa da oltre 4 milioni con le fatture false

False le operazioni, false le fatture. Mercoledì mattina i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale di Busto Arsizio con la quale è stata applicata la pena di 3 anni di reclusione e la confisca di beni per oltre 390mila euro nei confronti di un imprenditore edile condannato per una frode fiscale di oltre 4 milioni e 300 mila euro.

Nel mirino, spiegano dalla Gdf in una nota, è finito "l'amministratore di diverse società operanti prevalentemente nel settore edile", che - secondo le indagini - avrebbe messo in piedi un giro di false "fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'Iva a favore delle società coinvolte".

Dopo la sentenza della Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'imputato, i finanzieri hanno sequestrato beni mobili e immobili, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie per un totale di 115mila euro.