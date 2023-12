La villa a Ibiza, le feste e i soldi riciclati: arrestato imprenditore di Milano

Prestanomi, fatture false. E soldi riciclati per vivere nel lusso. Un imprenditore di 50 anni, di Milano, è stato arrestato dalla guardia di finanza con le accuse di frode fiscale e autoriciclaggio. Gli stessi finanzieri hanno anche sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca beni mobili e disponibilità finanziarie per circa 10 milioni di euro.

Le indagini, si legge in una nota della Gdf, "hanno permesso di ricostruire le attività illecite perpetrate dall’imprenditore che, tramite una serie di prestanomi e società compiacenti, tutte a lui riconducibili, avrebbe riciclato, anche in territorio estero, i proventi delittuosi di plurime frodi fiscali". Con un giro di false fatture per circa 10 milioni di euro, l'uomo avrebbe "ripulito" il denaro utilizzato poi per "l’acquisto di criptovalute e di prestigiose proprietà immobiliari", tra cui una villa a Ibiza, "poi utilizzate per l’organizzazione di eventi e feste".

Come scrive il giudice nel provvedimento, gli elementi raccolti nell'inchiesta "denotano un'elevata professionalità nell'attività illecita da parte" dell'imprenditore, "che pare avere instaurato una vera e propria organizzazione dedita al riciclaggio, al servizio di tutti coloro che avevano la necessità di lavare il denaro".