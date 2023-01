L'imprenditore che evade oltre un milione con le fatture false

Ha frodato il fisco per un milione di euro, ma è stato scoperto dalla guardia di finanza. Protagonista un imprenditore di Busto Arsizio, cittadina del Varesotto al confine con il Milanese.

All'uomo, che è riuscito a patteggiare la pena, le fiamme gialle di Varese hanno confiscato case e denaro per 319mila euro. In base a quanto emerso dalle indagini, l'imprenditore, il quale amministrava una società bustocca che fabbrica articoli di plastica, ha evaso le tasse emettendo fatture false.

Oltre a disporre la confisca, il tribunale di Busto ha condannato l'uomo a 3 mesi di reclusione per frode fiscale. La vicenda penale era iniziata nel 2016, quando i finanzieri avevano concluso una verifica fiscale per le annualità dal 2011 al 2014 riscontrando imposte evase per più di un milione. Gli illeciti fiscali riscontrati, più nel dettaglio, erano dovuti a un uso sistematico di fatture per operazioni inesistenti.