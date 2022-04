Arrestati imprenditori: evadevano l'Iva per comprare appartamenti a Panama

Avrebbero organizzato una maxi frode fiscale: quattro imprenditori sono stati arrestati (ai domiciliari) dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare del gip Lorenza Pasquinelli in seguito ad un'inchiesta condotta dal pm Paolo Storari.

Secondo l'accusa, alcune società di gestione di spazi pubblicitari (tra cui Clear Channel e Portobello) sarebbero coinvolte nella presunta frode fiscale. A vario titolo viene contestato anche il reato di riciclaggio. La guardia di finanza ha proceduto anche al sequestro di beni e rappporti finanziari per circa 28 milioni di euro.

Evasione Iva

Gli imprenditori, secondo le indagini, avrebbero ideato uno schema (da loro stessi chiamato 'press deal') per fare circolare fatture relative a prestazioni inesistenti con aliquote Iva diverse. Determinavano in particolare un credito Iva fittizio a favore della società concessionaria dei servizi pubblicitari, con un'evasione d'imposta di circa 30 milioni di euro dal 2016 in poi, generata dalla diversa aliquota applicata tra gli acquisti (22 per cento) e le vendite (4 per cento).

Appartamenti a Panama

Successivamente, attraverso pagamenti che la concessionaria eseguiva a favore del fornitore, sottraevano i capitali alla tassazione. Poi 'autoriciclavano' le risorse trasferendole a società conniventi, italiane ed estere. In parte le somme sono state trasferite ad una società croata ed in parte ad un'altra, svizzera, per poi essere utilizzate per l'acquisto di appartamenti in un complesso immobiliare alberghiero a Panama.