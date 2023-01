Impugna la pistola e spara in aria a Capodanno: 16enne nei guai

Aveva seminato il panico in piazza impugnando una pistola e sparando per aria. Adesso per lui sono iniziati i guai. È stato denunciato dalla polizia per porto abusivo d'armi il ragazzino di 16 anni che lo scorso capodanno aveva impugnato una pistola (poi risultata essere una scacciacani) ed esploso alcuni colpi in Piazza Prealpi a Milano.

Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro sono arrivati a lui in seguito alle indagini svolte acquisendo le immagini a circuito chiuso della zona, ma anche grazie ai post pubblicati sui social. Nella mattinata di mercoledì 25 gennaio i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, in cui vive con la madre, trovando e sequestrando una riproduzione di una Beretta calibro 92 con il tappo rosso parzialmente abraso.

Il 16enne, secondo quanto riferito dalla questura, ha alle spalle diversi reati per rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento.