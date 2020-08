Si piazza in mezzo alla strada per non far passare la volante della polizia: arrestato

Si è messo al centro della strada per evitare che la polizia potesse seguire l'ambulanza -apparentemente senza aver alcun valido motivo - fino a quando gli agenti l'hanno arrestato. L'episodio all'alba di domenica, poco prima delle 5, in via Giocosa, vicino al parco Trotter. A finire in manette un cittadino brasiliano del 1982.

La volante stava accorrendo sul posto insieme al 118, vicino a una discoteca, dopo che era stata segnalata la presenza di una ragazza riversa al suolo, sotto gli effetti dell'alcol. Ma mentre l'auto stava transitando il 38enne si è piazzato proprio in mezzo alla carreggiata per impedirne il passaggio.

In seguito l'uomo si è scagliato contro i poliziotti ed è subito stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Non sembra esserci alcuna ragione alla base del suo gesto.