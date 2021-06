Il viaggio inaugurale della metro M4 sarà entro luglio

Milano a brevissimo avrà davvero una nuova linea della metropolitana, la M4. I lavori della realizzazione della nuova linea, la blu, di Milano, "per quanto riguarda il tratto fino a Forlanini, di fatto sono completati. Si stanno aspettando solo le ultime residue autorizzazioni, entro luglio penso che faremo comunque il viaggio di apertura". A rivelarlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Sala ha parlato a margine dell'evento elettorale 'Milano. Riformisti al lavoro'. La prima tratta non è stata ancora inaugurata a causa del basso traffico aereo dovuto alla pandemia.

"Per farla funzionare ci devono essere un minimo di economics. Il traffico - ha aggiunto - su Linate è al 30% del normale. Farla funzionare per il gusto di farla funzionare credo che sia fare un danno alla cittadinanza. Detto ciò ci tengo molto e credo che entro luglio faremo un viaggio di prova per far vedere come è la metropolitana. Il passo successivo sarà poi pensare alle altre tratte, in particolare a me sta a cuore l'arrivo a San Babila, previsto per fine 2022".