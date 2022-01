Botti e petardi nonostante i divieti: decine di incendi

Milano martoriata dai petardi per capodanno

Nonostante fossero stati vietati per capodanno, a mezzanotte sono scoppiati centinaia di botti e petardi in città a Milano. La situazione "peggiore" sui Navigli. I controlli della polizia locale, annunciati implementati, purtroppo, non sono riusciti ad arginare la situazione.

A causa dei fuochi d'artificio si sono verificati anche numerosi incendi spenti dai vigili del fuoco. I pompieri, secondo quanto riferito a MilanoToday, sono intervenuti una trentina di volta, sia per principi d'incendio sui balconi sia per cassonetti e bidoni della spazzatura distrutti dai roghi. E' stato domato anche un incendio in un appartamento.

Video M. Melley