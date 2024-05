Incendio a Inveruno, ubriaco fradicio brucia un'auto in strada

Prima le fiamme, poi le manette. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver dato fuoco a una macchina a Inveruno (hinterland nord-ovest di Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 22 maggio.

Tutto è successo in via Santa Teresa, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Il 47enne è stato riconosciuto come responsabile dell’incendio dai carabinieri attraverso le testimonianze di alcuni cittadini che hanno assistito all’episodio, ma anche grazie ai filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso della zona. L’uomo è stato bloccato dai militari del nucleo radiomobile mentre si aggirava in bicicletta poco distante dal luogo dell'incendio.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, pare abbia appiccato l’incendio senza un real motivo: non conosce e sembra non abbia mai avuto alcun rapporto con la proprietaria dell’auto. Deve rispondere dell’accusa di incendio doloso.