Incendio di un'auto in Valassina

Auto in fiamme in Valassina nella serata di giovedì 17 febbraio. Un veicolo - per cause in corso di accertamento - ha preso fuoco all'improvviso proprio mentre il conducente guidava lungo il tratto, all'altezza di Briosco. L'uomo, un 53enne, è riuscito ad abbandonare il veicolo e a mettersi in salvo chiedendo aiuto.

Lungo le corsie della Strada Statale del Lago di Como e dello Spluga in direzione Milano pochi minuti prima delle 23 sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e la polizia stradale. In via precauzionale nel tratto è giunta anche una ambulanza inviata dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ma il conducente non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.

La circolazione nel tratto è stata momentaneamente bloccata per consentire lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area.