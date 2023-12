I due ragazzi che hanno incendiato le auto della polizia locale andranno a processo

Non era un atto di terrorismo come la rivendicazione anarchica avrebbe potuto fare intendere, ma una guerra tra bande di quartiere per lo spaccio di droga. Il caso è quello delle auto della polizia locale incendiate il 30 gennaio mentre si trovavano parcheggiate presso il comando di viale Tibaldi. Ora il pm di Milano Leonardo Lesti ha chiesto il processo per il 19enne e il 21enne arrestati in seguito alle indagini.

La rivendicazione anarchica era stata ritenuta credibile dagli investigatori (tanto che aveva indagato la sezione antiterrorismo) perché, in quel periodo, il clima era piuttosto 'caldo' intorno alla vicenda di Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41bis a Milano. Le indagini, però, hanno chiarito che le auto si erano incendiate come "effetto collaterale" di un lancio di una bottiglia molotov, fabbricata (insieme a un'altra decina) da un gruppo di giovani del quartiere Stadera per difendersi da un gruppo rivale con cui si contendevano le piazze di spaccio.

I due ragazzi rispondono di incendio e detenzione e porto di armi da guerra. L'udienza preliminare, per i due, si terrà il 10 gennaio 2024.