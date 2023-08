Uomo dà fuoco al bar tabacchi dopo una lite per le sigarette (poi va in questura)

Ha dato fuoco al locale ed è andato via. Ma è andato in questura. Un uomo di 46 anni, un italiano con precedenti per droga e armi, è stato denunciato martedì mattina a Milano con l’accusa di incendio doloso perché sospettato di aver appiccato un rogo in un bar di piazza Ernesto De Angeli.

L’allarme è scattato verso le 6.30, quando la titolare - un’italiana 30enne - ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno domato le fiamme che avevano colpito principalmente la saracinesca del bar tabacchi, in quel momento chiuso. Guardando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale, i poliziotti hanno visto un uomo - perfettamente riconoscibile - versare del liquido infiammabile davanti all’ingresso per poi appiccare l’incendio.

Verso le 8.30, uscendo dalla questura dopo aver terminato il turno di notte, gli agenti che erano intervenuti hanno notato proprio il piromane. Fermato, l’uomo ha raccontato di essere lì per chiedere notizie su un suo vecchio procedimento penale, ma è stato bloccato, identificato e denunciato a piede libero. La proprietaria del bar, ascoltata dai poliziotti, ha raccontato che pochi giorni prima aveva discusso con il cliente per l’acquisto di un pacchetto di sigarette.