Brucia e affonda lo yacht con a bordo Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pomeriggio di terrore quello di giovedì per Stefania Craxi, la 64enne parlamentare milanese di Forza Italia figlia dell'ex segretario socialista Bettino. Verso le 13.30, infatti, lo yacht di 22 metri a boro del quale la donna viaggiava con il marito Marco Bassetti, 66 anni, è andato a fuoco ed è affondato.

L'incendio è partito dal vano motore, che si era già riempito di fumo prima che si propagassero le fiamme. In quel momento la barca era diretta all'Elba dopo una tappa all'isola del Giglio. La Craxi, il marito - imprenditore molto noto nel mondo della tv - e il comandante si sono calati in mare sullo zatterino di salvataggio e lì hanno atteso i soccorsi.

I tre sono poi stati portati in salvo dalla Capitaneria di Portoferrario. Sul posto anche un elicottero per monitorare eventuali situazioni di inquinamento legate all'affondamento della yacht, che è colato a picco poche ore dopo il rogo.

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio della capitaneria, anche se la rapidità della propagazione e il fatto che non c'erano condizioni meteo e marine sfavorevoli fanno propendere per un malfunzionamento o un guasto tecnico accidentale.