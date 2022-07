Dentista incendia la palestra e lo studio dell'ex: condannato

Erano entrambi a processo ed entrambi sono stati condannati. 7 anni e 8 mesi per lui, dentista di 67 anni; 6 anni e 4 mesi per lei, pensionata di 64 anni. Entrambi erano alla sbarra con l'accusa di aver appiccato due roghi in un complesso di Buccinasco, nel Milanese, che ospitava al piano terra una palestra e al piano superiore un centro pilates. I fatti, nel dettaglio, erano avvenuti tra maggio e giugno del 2021.

La sentenza, arrivata al termine di un processo con rito abbreviato, è stata emessa dal gip di Milano Livio Cristofaro a seguito di un'inchiesta dei carabinieri e coordinata dal pm Marina Petruzzella (che aveva chiesto condanne a 12 anni).

Entrambi i roghi, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero stati appiccati per gelosia e vendetta contro la titolare del centro che, come riportato nelle carte dell'inchiesta, avrebbe avuto una relazione col dentista. Non solo, per anni la nuova partner del professionista avrebbe considerato la donna "come sua rivale".

La titolare del centro e suo mariti, assistiti come parti civili dall'avvocato Armando Simbari, hanno ottenuto provvisionali di risarcimento a carico degli imputati per circa 78mila euro. Una provvisionale da 100mila euro è stata riconosciuta anche alla compagnia assicurativa.