Incendio in un parcheggio di camper a Milano: esplosioni e fiamme. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le immagini del grosso incendio che ha devastato un'autorimessa in via della Chiesa Rossa a Milano. L'alta colonna di fumo era visibile da praticamente tutta Milano, complice la bella serata di mercoledì. L'incendio - qui tutti i dettagli - è scoppiato poco prima delle 21. Non ci sono feriti ma il rogo ha distrutto almeno una quindicina tra camper e roulotte.