I due uomini che danno fuoco a una casa con un 27enne dentro per l'affitto non pagato

La follia mercoledì in via Giulio Romano. Il giovane salvato da pompieri e Radiomobile

La lite per il canone non corrisposto, le minacce e poi il raid incendiario. Follia mercoledì pomeriggio in un appartamento di via Giulio Romano a Milano, dove un 27enne egiziano ha rischiato di morire nella sua casa data alle fiamme da due uomini.

A dare l'allarme ai pompieri e ai carabinieri del Radiomobile è stato lo stesso giovane, che ha telefonato al 112 chiedendo aiuto e spiegando di essere intrappolato nella propria abitazione a causa di un rogo. I caschi rossi, immediatamente intervenuti, hanno domato le fiamme e hanno liberato il 27enne, forzando la porta dell'appartamento, che era rimasta bloccata.

Il ragazzo ha quindi raccontato ai militari che poco prima due uomini, al termine di una discussione per il mancato pagamento dell'affitto, avevano rotto la porta a vetri, avevano spruzzato del liquido infiammabile e avevano poi appiccato il rogo, prima di fuggire.

Uno dei due presunti aggressori, un 68enne italiano, è stato fermato poco dopo dai carabinieri ed è stato portato al Fatebenefratelli per alcune ferite lievi che si era procurato proprio mentre danneggiava la porta. L'uomo è rimasto piantonato in ospedale in attesa che il magistrato di turno formalizzasse le accuse, mentre il secondo aggressore è tuttora ricercato. In ospedale è finito anche il 27enne, che è stato ricoverato al Policlinico per una intossicazione dovuta al fumo, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.