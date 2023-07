Incendio alla Rsa, acquisiti documenti in comune e nella sede di Proges

La procura di Milano ha acquisito documenti in comune a Milano nella sede della Proges per l'inchiesta sull'incendio alla Rsa "Casa dei coniugi", rogo che ha provocato la morte di sei persone. Proges è l'azienda che gestisce la struttura, il municipio, invece, è il proprietario dei muri e aveva aperto un bando da circa 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria di tutte le sue Rsa e quindi anche sull'impianto di rilevazione fumi che non funzionava da mesi. Un malfunzionamento a cui la cooperativa aveva ovviato con la presenza, durante la notte, di un tecnico antincendio, in attesa che venisse riparato il sistema.

Le acquisizioni documentali serviranno per individuare le iscrizioni: potrebbero essere 4-5 persone che a breve finiranno nel registro degli indagati per le ipotesi di omicidio e lesioni colpose, con violazione delle normative sulla sicurezza, e incendio colposo. Dopo che gli indagati saranno avvisati, verranno eseguite le autopsie sulle 6 vittime.

Nel frattempo Proges ha incontrato i sindacati. La società si è attivata per avviare un tavolo di confronto con i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. L’incontro ha consentito in primo luogo di approfondire in un clima di collaborazione alcuni aspetti legati alla gestione del personale impiegato presso la struttura"

A tal proposito, Proges spiega di aver confermato la volontà di adottare misure nell'interesse primario dei lavoratori e degli ospiti. Pertanto ha ribadito di non aver fatto richiesta di ammortizzatori sociali e di voler salvaguardare l’occupazione dei dipendenti attraverso ricollocamenti in altre strutture gestite dalla società. Durante l’incontro la società ha inoltre informato di avere già attivato per gli operatori, gli ospiti e i familiari direttamente coinvolti nei fatti del 7 luglio un servizio di sostegno psicologico. Un ulteriore incontro è già stato fissato per il 28 agosto prossimo.