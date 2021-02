Vandali appiccano un incendio nella chiesa dell'ex ospedale di Garbagnate

Fuoco e fiamme. Tutto all'interno di una chiesa abbandonata. E le immagini, riprese con un telefono e postate su Instagram sono diventate virali. È successo nel pomeriggio di domenica 21 febbraio a Garbagnate Milanese dove una dozzina di vandali vandali hanno dato fuoco ad alcuni giornali all'interno della chiesa dell'ex ospedale Salvini (in disuso dal 2016).

Il rogo ha alzato una densa nube di fumo ma fortunatamente sembra non aver creato danni ingenti alla struttura, all'arredamento e alle persone che (illegalmente) si trovavano all'interno. Gli autori del gesto, secondo quanto appurato da MilanoToday, sarebbero alcuni ragazzini che si definiscono "urban explorer": esploratori di luoghi abbandonati.

E l'atto vandalico ha creato non poco clamore nella community online degli "urbex". Nella serata di lunedì 22 febbraio i presunti autori del fatto hanno rivendicato il gesto durante una live su Twitch (pubblicata sul canale YouTube "The Lost One - Urbex Italia"). Durante la diretta una delle persone che ha dichiarato di essere stato presente durante l'accaduto ha detto "Non facciamo atti vandalici di solito", precisando che all'interno del gruppo c'è "qualcuno che ha impulsi di piromania, ma è più una questione di sfogo della persona". Il giovane ha poi aggiunto che la situazione era comunque "sotto controllo": "(il piromane, ndr) sapendo che era un posto sicuro un posto che non può danneggiare nessuno e isolato, ha deciso di raccattare qualche giornale e dargli fuoco. Ma non è che abbia fatto chissà quali danni".

Non è il primo atto vandalico che si verifica nella chiesa dedicata a San Carlo Borromeo: nel 2018 erano state bruciate alcune panchine di legno, mentre qualche mese prima era stato distrutto l'organo e una balaustra in marmo.