Il pregiudicato che incendiò l'auto di un poliziotto nel parcheggio del commissariato

A ottobre 2022 fece scoppiare un incendio nel parcheggio del commissariato Lorenteggio, in via Primaticcio a Milano, dando fuoco a un'auto di proprietà di un poliziotto. Ora gli investigatori sono riusciti a risalire a lui: è un uomo italiano di 30 anni con precedenti penali, indagato per incendio doloso.

Tutto è successo poco dopo le otto di sera di sabato 22 ottobre del 2022: l'uomo, dopo avere noleggiato un'auto e avere acquistato una confezione di Diavolina, ha raggiunto il parcheggio del commissariato e ha posizionato l'innesco sullo pneumatico posteriore della vettura, di proprietà di un agente: secondo gli investigatori, un chiaro segno che l'uomo volesse far propagare il più possibile la fiamma, perché l'innesco si trovava molto vicino al serbatoio dell'auto.

Alcuni agenti, che si trovavano all'interno del commissariato, sono usciti immediatamente per spegnere le fiamme, aiutati dal personale dei vigili del fuoco. Poi sono partite le indagini, che si sono sviluppate analizzando le immagini di videosorveglianza e i tabulati telefonici, nonché il tracciato del Gps dell'auto noleggiata, fino a risalire all'autore del gesto.