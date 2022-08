L'incendio a Pantelleria e la decisione 'salvifica' di Giorgio Armani

Giorgio Armani sta bene e la villa di Pantelleria è salva, solo qualche palma al confine della casa è stata toccata dal maxi rogo divampato mercoledì nell'isola. Lo racconta una collaboratrice dello stilista, ospite della villa in Sicilia.

"Siamo qui e stiamo tutti bene" dice, spiegando che Giorgio Armani "ha sempre la reazione giusta al momento giusto. Stavamo facendo l'aperitivo quando abbiamo visto le fiamme, ci hanno avvisati subito del pericolo e lui - racconta - ci ha portati in salvo in barca, dove abbiamo passato la notte". "Adesso siamo di ritorno per verificare i danni, ma per quello che sappiamo - conclude - dovrebbe essere tutto a posto".

Il devastante il maxi incendio ha la vegetazione in più punti e costringendo residenti e turisti a fuggire. Tra loro, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ore stanno raccontando la drammatica esperienza vissuta.

L'incendio di origine doloso

L'origine è dolosa. "Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco", dice all'Adnkronos Salvo Cocina, capo della Protezione civile della Regione Siciliana che sta monitorando la situazione degli incendi sull'isola.

Un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Pantelleria fornisce la misura di quanto accaduto nelle ultime ore. "Pantelleria brucia - si legge -. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale, Croce rossa, Capitaneria di porto, carabinieri, carabinieri forestali per lo sforzo messo in campo. Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo. Domattina ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti. Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola".