Incendio in una ditta di Fizzonasco a Pieve Emanuele

Via Basilicata

Un incendio scoppiato è venerdì mattina in via Basilicata a Fizzonasco nel comune di Pieve Emanuele (Milano). Ad andare a fuoco è stato un capannone situato al civico 26.

Sul posto, stando a quanto segnalato dal Comando provinciale dei pompieri, sono stati inviati diversi mezzi per spegnere le fiamme. L'operazione di messa in sicurezza è iniziata intorno alle 10 e si è protratta per alcune ore.

Oltre ai 'caschi rossi' sono intervenute tre ambulanze come supporto di prevenzione. Per fortuna, secondo il report della centrale del 118, non ci sono stati feriti né intossicati.