Dopo l'incendio alla Rsa di via Cinquecento, il centrodestra vuole una commissione d'inchiesta

Una commissione d'inchiesta in consiglio comunale, a Milano, per fare luce sul drammatico incendio alla Rsa dei Coniugi, in via dei Cinquecento, struttura comunale gestita da Proges, che ha provocato la morte di 6 ospiti, e per approfondire le convenzioni e lo stato degli immobili di tutte le Rsa del Comune di Milano.

È quanto chiede il centrodestra a Palazzo Marino. "È importante verificare sul posto le condizioni degli stabili e, accompagnati dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato, verificare lo stato di salute degli impianti antincendio e le vie di fuga", dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, che nel 2021 aveva effettuato un sopralluogo alla Rsa dove è scoppiato l'incendio e, a marzo 2022, aveva chiesto una seduta di commissione (concessa a settembre di quell'anno).

"Dobbiamo l'istituzione di questa commissione alle vittime, alla città e ai lavoratori delle Rsa", aggiunge Deborah Giovanati, della Lega. "La commissione d'inchiesta è un atto dovuto, la strage è figlia del mancato ascolto. Oltre alle responsabilità giudiziarie esistono responsabilità politiche", conclude Enrico Marcora, di Fratelli d'Italia.

L'inchiesta

Intanto la procura di Milano procede con l'inchiesta. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo plurimo, oltre che di incendio colposo. Gli investigatori hanno acquisito documenti nella sede di Proges e in Comune. Si è saputo che l'impianto di rilevazione fumi, alla Rsa dei Coniugi, non funzionava da mesi: la cooperativa Proges aveva ovviato con la presenza notturna di un tecnico antincendio. La cooperativa intanto ha incontrato i sindacati confederali per approfondire alcuni aspetti legati alla gestione del personale impiegato presso la struttura. I dipendenti saranno ricollocati in altre Rsa gestite dalla stessa società.