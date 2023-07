Quella lettera di Ats (con 2 mesi di ritardo), l'affondo di Medicina Democratica: "Turni massacranti in Rsa"

Superlavoro, turni stancanti, perfino il servizio di lavanderia interna non disponibile, carenze di manutenzione. Dopo il drammatico incendio alla Rsa Casa dei Coniugi di via dei Cinquecento a Milano, di proprietà del Comune e gestita da Proges, che ha causato sei morti, l'associazione Medicina Democratica si scaglia contro la gestione di questa e altre strutture assistenziali per anziani, ricordando di avere già affrontato, in tempi "non sospetti", la questione, attraverso la trasmissione "37e2" su Radio Popolare, condotta da Vittorio Agnoletto.

Lo ha fatto in particolare il 27 gennaio 2023, con una puntata d'approfondimento dedicata alle strutture del Comune di Milano gestite da Proges. Vediamo le tappe. L'8 novembre 2022 il sindacato Cub aveva scritto all'assessore regionale al welfare, al direttore generale di Ats e al prefetto chiedendo una "valutazione dei rischi" per i lavoratori impiegati nelle Rsa, e il prefetto era stato rapidissimo: due giorni dopo, e poi ancora il 4 gennaio 2023 (cioè dopo quasi due mesi) aveva sollecitato Ats a effettuare una ricognizione.

La lentezza di Ats

Non così rapida, secondo Medicina Democratica, Ats, che il 13 gennaio aveva risposto di avere effettuato verifiche confermando la criticità sulla gestione del personale ma affermando che gli standard di accreditamento erano rispettati. Ora, però, alla luce di quanto avvenuto, Agnoletto attacca: "Qual era la situazione degli impianti di rilevazione fumi a gennaio, quando Ats scrisse la sua relazione? Quali provvedimenti sono stati assunti direttamente da Ats? Quali segnalazioni Ats ha fatto ai gestori delle Rsa per il numero di dipendenti, ai vigili del fuoco per gli impianti antincendio, ai proprietari degli immobili per la manutenzione straordinaria?".

Ancora più duro Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, secondo cui il rapporto di un operatore sanitario ogni 30-40 ospiti è "un peso insostenibile". La soluzione? Rivedere i parametri richiesti per l'accreditamento, e poi garantirne il rispetto. Intanto per l'incendio alla Rsa di via dei Cinquecento è aperta un'inchiesta: la pm Tiziana Siciliano indaga per omicidio colposo plurimo.