Incendio e anziani morti alla Rsa, sospeso l'accreditamento per 6 mesi

È stato sospeso per sei mesi l'accreditamento della Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento a Milano, interessata da un drammatico incendio tra il 6 e il 7 luglio, che è costato la vita a sei anziani. Lo prevede una delibera approvata da Regione Lombardia su proposta di Guido Bertolaso, assessore al welfare. Il provvedimento segue una delibera di Ats Milano con la proposta di divieto di proseguimento dell'attività e, appunto, sospensione dell'accreditamento per 180 giorni.

Le fiamme erano divampate intorno all'una e venti di notte, a causa quasi certamente di un mozzicone di sigaretta. Il fuoco è stato spento nel giro di qualche minuto, ma sono durate diverse ore le operazioni di evacuazione degli anziani presenti, molti dei quali non autosufficienti. Oltre ottanta i feriti.

Le indagini

Successivamente la procura di Milano ha aperto un'inchiesta per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Tra gli indagati, il direttore generale della cooperativa Proges, che ha in appalto la struttura, di proprietà del Comune di Milano. Secondo quanto emerso, l'impianto di rilevazione dei fumi non avrebbe funzionato da mesi, e la cooperativa aveva ovviato con la presenza notturna di un tecnico antincendio.