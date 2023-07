Incendio nella Rsa, Sala: "Chi ha sbagliato paghi, anche il comune"

"Se ci saranno responsabilità chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimanendo il fatto che purtroppo sei persone sono morte". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, ai microfoni di Rainews 24 parlando dell'incendio scoppiato nella Casa dei coniugi, struttura del comune gestita da Progres.

Il primo cittadino ha poi affrontato il discorso del bando che il municipio ha aperto lo scorso anno per la manutenzione di tutte le Rsa di proprietà, bando per cui sono ancora in corso le procedure. Nella Rsa, infatti, non andavano i rilevatori del fumo e l'amministrazione aveva chiesto a Proges di mettere in atto misure compensative, cioè una vigilanza notturna.

"Il bando era aperto da tempo - ha confermato Sala - e non è un mistero ne che i tempi della pubblica amministrazione non sono veloci, ne che strutture che meritano interventi di manutenzione straordinaria in tutta Italia sono tantissime". "Consapevoli di ciò - ha concluso il sindaco - doveva esserci una vigilanza notturna, ora perché la società che garantisce la gestione di questo immobile non abbia fatto sufficientemente bene non sta a me dirlo, ci sono indagini in corso".

"Sala riferisca in aula"

Nel frattempo la minoranza del consiglio comunale chiede chiarezza sul tema. "Com'è possibile che le strutture pubbliche siano in deroga rispetto alle certificazioni richieste rispetto alle strutture private che se non in regola chiudono? - si interroga Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a palazzo Marino -. Com'è possibile ospitare centinaia di anziani non autosufficienti con così pochi operatori sanitari e un unico responsabile antincendio? Le responsabilità vanno individuate immediatamente e chi ha sbagliato deve pagare con pene esemplari".

"Vogliamo sapere la verità e tranquillizzare i milanesi sullo stato di salute degli immobili comunali - ha proseguito l'esponente di Forza Italia -. La richiesta di una commissione sul tema è nel cassetto da un sacco di tempo e non più procrastinabile. Il sindaco è gli assessori Bertolè e Granelli vengano lunedì in aula a riferire".