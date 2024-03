Un incendio a casa fa scoprire ai carabinieri una serra di marijuana

Un incendio in un'abitazione ha fatto scoprire ai carabinieri di Belgioioso una serra di marijuana. Due persone sono finite in manette. Sono un 28enne già noto e la sua fidanzata 26enne. Avevano circa 2 kg di hashish, 1,6 kg di marijuana, 20 piante mature dell'altezza di circa un metro della medesima sostanza e oltre 11 mila euro in contanti.

Tutto è avvenuto nella tarda serata di lunedì, quando si è sviluppato un incendio, di verosimile origine accidentale, nell'abitazione di Belgioioso della coppia. Messi in salvo i due giovani, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Pavia, durante il sopralluogo all'interno della casa hanno trovato la sorpresa: diverse stanze erano state adibite alla coltivazione della marijuana e alla produzione di hashish e olii.

Serre, lampade alogene, impianti di aereazione, barili di precursori chimici, fertilizzanti, presse e stupefacente già impacchettato pronto alla vendita erano sparsi per la casa, scampati alle fiamme, poi sottoposti a sequestro dai carabinieri. I due, dopo essere stati visitati in ospedale per i fumi inalati, sono stati trasportati nelle case circondariali di Pavia e di Vigevano a disposizione dell'autorità giudiziaria.