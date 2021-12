Incendio Torre dei Moro: la Regione dà le case agli inquilini sfollati

Gli inquilini di Torre dei Moro, il palazzo di via Antonini 32 completamente distrutto da un incendio divampato domenica 29 agosto (sembra per un mozzicone di sigaretta), potrebbero non dover pagare l'Imu le cui cartelle sono arrivate nel mese di dicembre, suonando come una vera e propria beffa. Il cortocircuito è dovuto al fatto che l'edificio non è più agibile e questo fa scattare l'obbligo di pagare la tassa anche sulle prime case. Un obbligo dettato dalla legge nazionale, a cui il Comune potrebbe derogare caso per caso, ma Palazzo Marino non lo ha fatto pur promettendo che non avrebbe fatto pagare nel 2022.

Ivan Scalfarotto, parlamentare di Italia Viva e sottosegretario all'Interno, ha partecipato ad un incontro tra i residenti con la Regione, il Comune e il prefetto ed ha garantito l'attenzione del governo su questo e altri punti. L'altra novità è che Regione Lombardia ha offerto, da gennaio 2022, alcuni appartamenti senza limite di reddito, ricavati dall'offerta abitativa rivolta agli studenti, nel Municipio 4: le case del Comune erano invece state proposte a coloro che hanno un Isee inferiore a 16 mila euro e non hanno seconde case.

Rispetto a ottanta famiglie sfollate, sono quasi quindici quelle che vivono attualmente in un appartamento del Comune, mentre una decina abita al Quark Due (pagando di tasca sua la camera) e una trentina è in affitto a proprie spese altrove. Il palazzo è tuttora sotto sequestro e ciò impedisce di effettuare i rilievi tecnici necessari ad un piano di risarcimento con l'assicurazione dell'edificio, gestita da Reale Mutua. E' notizia di questi giorni, però, che l'azienda assicurativa abbia deciso di anticipare alcune somme alle famiglie.