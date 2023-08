Due anni fa l'incendio a Torre dei Moro: "Stessi materiali ancora usati"

Quasi due anni fa veniva avvolta dalle fiamme la Torre dei Moro di via Antonini a Milano. Mentre l'odissea dei residenti è tutt'altro che terminata, non sono però nemmeno risolti i problemi legati ai materiali che vennero usati per costruire quello che avrebbe dovuto essere un edificio lussuoso e all'avanguardia. La facciata della torre aveva elementi combustibili e questo ha fatto sì che le fiamme si propagassero, arrivando a 'carbonizzare' l'intera costruzione, rendendola inagibile. Secondo Paolo Migliavacca di Rockwool, soluzioni più sicure avrebbero avuto un costo aggiuntivo di appena 95 centesimi al metro quadrato.

Ma, secondo gli esperti che, a due anni di distanza, hanno fatto il punto della situazione, l'aspetto più preoccupante è che, nel corso delle indagini, è emerso come gli stessi materiali di Torre dei Moro siano utilizzati, non solo in Italia, per le facciate di svariati edifici, sia residenziali sia pubblici. Si parla di ospedali, alberghi, uffici. Questo, in pratica, significa che vi sono molti altri edifici in una condizione di potenziale grave pericolo.

La corsa al Superbonus 110%, poi, con quasi 360mila interventi nel 2022, si è focalizzata sul risparmio energetico, cioè la condizione per ottenere lo sconto fiscale, ma non sull'uso di materiali edili più sicuri. Tra l'altro, i materiali non incombustibili mettono a rischio anche i lavoratori di cantiere. Magari proprio del cantiere del Superbonus. "Oggi circa il 60% degli edifici in Italia si colloca in classe F e G", commenta Alberto Zanni di Confabitare: "Immaginiamo l’impatto della ristrutturazione di tutti questi edifici in Italia con materiali non incombustibili in facciata. A quale rischio esporremmo le persone e il patrimonio immobiliare?".

Insomma, visto l'allettante sconto fiscale per la riqualificazione energetica dei palazzi, forse sarebbe stato saggio approfittarne per utilizzare materiali che non propagano un eventuale incendio. E per Enrico Vizza, segretario Uil Lombardia, "durante la fase di realizzazione del cappotto, l’installazione dell’isolante potenzialmente combustibile aumenta di molto il rischio. Alcuni casi di cronaca riportano proprio incendi in questa fase dei lavori". La richiesta? Secondo il sindacalista, Regione Lombardia, che ha in capo le competenze per l'urbanistica, dovrebbe promuovere linee guida adeguate per i regolamenti edilizi.

Altri Paesi stanno facendo meglio. Il Regno Unito, per esempio, obbliga a utilizzare esclusivamente materiali incombustibili per le facciate di tutti gli edifici più alti di 11 metri. La Francia ha norme molto restrittive per gli edifici dai 9 piani in su e anche nell'Europa dell'Est sono stati posti più vincoli che in Italia. Ovviamente nulla 'vieta' di essere più stringenti della normativa in fase di progettazione e di scelta dei materiali. "Le norme, la sicurezza debbono essere viste non come dei limiti o come qualcosa da evitare o aggirare, anzi, al contrario, un progettista e committente illuminato debbono vederle come occasioni di miglioramento, stimoli a creare qualcosa di eccellente, di bello, innovativo e sicuro", commenta Davide Luraschi, presidente del collegio degli ingegneri e architetti di Milano.

Ma quante Torre dei Moro si potrebbero evitare in Italia? È difficile stabilirlo con precisione, ma gli incendi in case, scuole ed esercizi commerciali riguardano il 25% degli interventi (63mila), stando all'annuario 2023 dei vigili del fuoco, secondo i quali svariati di questi incendi potrebbero essere evitati con una normativa più puntuale a riguardo dei materiali di facciata.