Un anno dopo l'incendio di Torre dei Moro: "Ancora da fare sulla sicurezza"

Il 29 agosto è il triste anniversario dell'incendio di Torre dei Moro, l'edificio di 16 piani di via Antonini 32 a Milano andato in fiamme nel giro di pochi minuti. Una ricorrenza dolorosa per gli sfollati, che vivono ancora, in maggioranza, ospiti da amici e parenti, e sono preoccupati per i mutui bancari, che presto potrebero ripartire. Pochi hanno acquistato una nuova abitazione, alcuni sono stati collocati in case messe a disposizione dal comune di Milano in base a requisiti di reddito. Gli 82 appartamenti sono tutti inagibili e 17 di loro sono completamente distrutti, mentre 16 sono in gravi condizioni.

La speranza dei residenti è che, a settembre, la magistratura dia il via libera per i lavori di ricostruzione. Tre archistar (Stefano Boeri, Alfonso Femia e Alessandro Scandurra) hanno presentato e donato ai condomini altrettanti progetti architettonici: potrebbe essere scelto uno di loro entro il mese di ottobre, dopodiché si dovrà concordare un budget con Reale Mutua.

Intanto, secondo l'associazione nazionale di proprietari immobiliari Confabitare, occorrerebbe aggiornare le normative di sicurezza attualmente in vigore. Per esempio, per gli edifici più a rischio (superiori a 18 metri di altezza) nonché per ospedali, case di cura e scuole, la normativa sulle ristrutturazioni entrata in vigore il 7 luglio 2022 non vincolerebbe ancora all'uso di materiali specifici incombustibili. Il presidente di Confabitare Alberto Zanni afferma che "l'Italia è in ritardo rispetto a numerosi altri paesi d'Europa per le norme antincendio" e chiede che l'anniversario di Torre dei Moro sia "un monito per i professionisti dell'edilizia e gli enti regolatori".

"Non c'è crescita senza sicurezza"

Se l'incendio del grattacielo milanese è stato causato da un mozzicone di sigaretta, una parte importante per la rapida propagazione delle fiamme l'ha fatta certamente il polietilene di cui era composta la facciata dell'edificio. "La crescita dell'altezza degli edifici è un fenomeno che riguarda da vicino le città in continuo sviluppo come Milano. Non c'è crescita senza sicurezza, che è un diritto, e la prevenzione è fondamentale. Le normative vanno aggiornate. L’impegno di tutti deve quindi andare nella direzione di una drastica diminuzione della possibilità di incidenti, anche come quello avvenuto presso Torre dei Moro. Alla base del concetto di abitare ci deve sempre essere una cultura della sicurezza e della sostenibilità", commenta Bruno Ceccarelli, presidente della Commissione Urbanistica Edilizia Privata Sistema Agricolo Milanese.