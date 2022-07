Producevano illegalmente cannabis light (e non) nel capannone incendiato

A partire da un incendio in un capannone deposito di fiori di canapa a Trezzano sul Naviglio, i carabinieri e la guardia di finanza hanno scoperto un commercio illecito di canapa light e hanno notificato a cinque persone un'ordinanza cautelare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, per due di loro, anche dell'obbligo di dimora.

L'incendio risale al settembre del 2019. Il capannone era in uso ad una ditta che operava nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori di canapa. Le indagini hanno permesso di trovare migliaia di bombolette contenenti butano, propano e isobutano, gas che, immessi nell'ambiente durante le fasi di illecita lavorazione della canapa, avevano originato la deflagrazione e la combustione.

I carabinieri hanno poi accertato che gli indagati acquistavano legalmente canapa light per motivi diversi da quelli dichiarati e consentiti dalla legge in vigore, provvedendo poi a lavorarla in modo illegale per creare nuovi derivati (come le resine) senza alcuna autorizzazione. E poi commercializzavano canapa che, superando il limite di principio attivo di Thc, deve essere considerata sostanza stupefacente. Parallelamente, la guardia di finanza ha approfondito le informazioni bancarie e patrimoniali, ricostruendo i proventi illeciti dell’attività d’impresa conseguiti con il commercio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno arrestato un soggetto sorpreso a trasportare 10 chili di hashish light, riferito all'autoritià giudiziaria di due soggetti sorpresi ad importare dalla Svizzera 150 chili di canapa light e sequestrato, in totale, 950 chili della stessa sostanza, per un valore commerciale complessivo di circa un milione di euro.