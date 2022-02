Dopo l'incendio di via Bolla. "Sono passati dieci anni. Si intervenga ora"

Mentre gli inquilini delle case popolari di via Bolla, zona Gallaratese, hanno trascorso parte della serata al buio come conseguenza dell'incendio sviluppatosi nelle cantine di uno degli stabili, si accendeva lo scontro politico sulla situazione dei caseggiati, i cui alloggi sono in gran parte occupati abusivamente.

L'incendio sarebbe stato causato, in base a una prima ricostruzione, da un corto circuito. Nei locali cantine di via Bolla, i cavi elettrici sono un dedalo impressionante alla vista, a causa degli allacci abusivi, conseguenza delle occupazioni degli alloggi. Per fortuna non ci sono stati feriti: i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che si estendessero ad altre aree dell'edificio.

Il municipio 8: "Se ne parla da dieci anni, ora basta"

"Sono dieci anni che su via Bolla Aler e regione Lombardia non muovono un dito", ha commentato Giulia Pelucchi, presidente del municipio 8 di Milano ed esponente del Pd: "In ogni campagna elettorale la promessa è l’abbattimento e la ricostruzione che però non vengono mai realizzate. Come municipio 8 abbiamo inviato decine di richieste e fatto un esposto alla procura della Repubblica con più di 1.500 firme raccolte. Anche questa notte sono state incendiate le cantine. La situazione è fuori controllo, il 90 per cento degli occupanti sono abusivi e il palazzo non è più agibile. Attualmente le abitazioni sono al buio. Pretendiamo che regione Lombardia e Aler intervengano ora".

Fdi: "Aler ha solo 20 ispettori"

Riccardo De Corato, di Fratelli d'Italia, assessore alla sicuerezza in regione (l'Aler, proprietaria dei palazzi di via Bolla, è una società regionale), ha lamentato che Aler dispone di venti ispettori e che "per gli sgomberi dipende da comune, prefettura e questura che hanno a disposizione vigili, carabinieri e polizia", ricordando che "il comune di Milano dispone di 2.800 agenti di polizia locale" e che, all'epoca in cui era vicesindaco nelle giunte di centrodestra, i vigili avevano un nucleo apposta, che, secondo De Corato, interveniva entro quarantott'ore dall'occupazione.

Pd: "Degrado sottovalutato"

Le occupazioni abusive delle case popolari sono tuttavia un problema endemico a Milano, da ben prima della sconfitta elettorale del centrodestra avvenuta nel 2011. Carmela Rozza, del Partito democratico, ha sottolineato che l'incendio "era annunciato da anni, data la situazione di degrado degli edifici, mai veramente presa in considerazione da Aler". Negli anni si sono fatte varie ipotesi per risolvere i problemi di via Bolla, tra cui l'abbattimento e ricostruzione. Ma la regione non ha mai dato il via libera a questa operazione, sebbene ora De Corato abbia dichiarato anche che "lo sgombero, l'abbattimento e la ricostruzione" sarebbero "la migliore soluzione".

"Vera integrazione ancora da fare"

La portavoce del movimento rom e sinti per l'Italia, Dijana Pavlovic, allarga la visione: Sono case di cui si è quasi dimenticata l'esistenza e che spesso sono al centro di vicende politiche perché strumentalizzate da parte di singoli partiti o esponenti degli stessi. Il tema è ora mettere da parte gli interessi di parte e lavorare insieme per l’interesse della collettività arrivando a bonificare, sistemare e rendere 'civili' queste abitazioni permettendo così una vera integrazione e cancellando l’abbandono". Secondo Pavlovic, è "importante trovare una sistemazione temporanea dignitosa alle persone che ora vivono lì, legalmente e illegalmente. Per chi è illegale, poi, si deve iniziare un percorso di inclusione abitativa regolare. Aler deve abattere quell’edificio ormai irrecuperabile e realizzarne uno nuovo da assegnare agli abitanti che ora occupano legalmente, assegnando le altre case in base alle graduatorie".