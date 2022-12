Incendio ad Abbiategrasso, fiamme dalla stufa: donna morta carbonizzata

Dramma mercoledì mattina ad Abbiategrasso, nel Milanese, teatro di un incendio costato la vita a una donna di 70 anni. Il rogo, stando a quanto finora riferito dai vigili del fuoco, è divampato poco dopo le 9 all'interno di una casa - una sorta di cascinale - in via Monterosa, una zona rurale del paese.

Quando i pompieri sono riusciti a entrare, hanno trovato il corpo ormai carbonizzato della vittima, che viveva proprio all'interno del casolare. L'intervento per spegnere le fiamme è andato avanti fino al tardo pomeriggio, con sei squadre di caschi rossi sul posto.

Le indagini e i rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, cui spetterà il compito di ricostruire e accertare le cause della tragedia. Sembra, stando alle prime verifiche, che il rogo si sia originato da una vecchia stufa a legna trovata in una delle camere. Le pareti in legno della struttura avrebbero fatto il resto, favorendo la propagazione dell'incendio, che ha completamente distrutto la casa. L'edificio è stato dichiarato inagibile e posto sotto sequestro.