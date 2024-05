Grosso incendio a sud di Milano

Un grosso incendio è scoppiato nella serata di mercoledì in zona Gratosoglio a Milano. Sul posto, in via della Chiesa Rossa, sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale. La colonna di fumo, nerissimo, era visibile a chilometri di distanza.

Ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, sarebbe un'autofficina (Autoriparazioni Fratelli Guercio S.n.c.a). Nel locale, al civico 191, oltre a numerosi pneumatici ci sarebbero anche tanti camper che usavano lo spazio come parcheggio.

Stando alla centrale operativa dei vigili del fuoco, almeno dieci tra camper e roulette sono stati devastato dalle fiamme. Alcuni testimoni hanno riferito a MilanoToday che le fiamme hanno provocato diverse esplosioni.

Oltre ai pompieri, in azione con sei mezzi e il carro schiuma, sono arrivati anche le forze dell'ordine e il personale sanitario. Ma per il momento non si registrerebbero feriti, né intossicati.

Il video del grosso incendio al sud di Milano