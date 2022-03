Incendio nel Milanese, una persona trovata morta carbonizzata in un'auto

Una persona trovata morta carbonizzata all'interno di un'auto. L'accaduto nella serata di giovedì 31 marzo, intorno alle 20.30, in una zona di campagna di Albairate, hinterland ovest di Milano.

Una squadra dei vigili del fuoco è inizialmente intervenuta, in via Riazzolo, dopo la segnalazione di un rogo tra le sterpaglie. Una volta sul posto, però, come riferisce il comando provinciale di via Messina, è stata trovata un'auto completamente avvolta dalle fiamme e dopo che è stato spento l'incendio, all'interno del veicolo, è stata rinvenuta una persona morta carbonizzata, che dovrebbe essere un uomo.

Sul posto anche i carabinieri di Abbiategrasso, che stanno già effettuando i primi accertamenti per fare luce sulla vicenda.