Grosso incendio in una ditta: alta colonna di fumo

Un grosso incendio ha distrutto parte del magazzino di una ditta di cosmetici a Rescaldina (Milano), in via Valsesia. Le fiamme sono divampate intorno alle 15.30 di sabato, per cause ancora in corso d’accertamento. La colonna di fumo che si è levata in cielo era altissima, di colore nero e visibile anche da chilometri di distanza.

Secondo le primissime informazioni non ci sono persone ferite, né intossicate. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco: da Milano, Varese e Como. Le fiamme hanno interessato anche una parte del tetto dell’impianto lavorativo. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa del Comando provinciale di Milano, che coordinavamo l'intervento, il capannone ha una grandezza di circa 800 metri quadri ed è stato distrutto in buona parte. Ma l'incendio è stato domato.

Oltre ai pompieri, in via Valsesia sono arrivati anche i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza: come misura di precauzione.