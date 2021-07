Incendio a Cassina de' Pecchi: fiamme in una casa, morta un'anziana

via xxvi aprile

Una donna di 68 anni, Angela Maria Inzaghi, è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione in via XXV Aprile a Cassina de' Pecchi nel pomeriggio di martedì 20 luglio.

Secondo quanto ricostruito da carabinieri e vigili del fuoco la 68enne, disabile, era rimasta da sola per pochi minuti all'interno di casa sua e mentre badante e familiari si avvicendavano si sarebbe accesa una sigaretta mentre si trovava a letto. La punta incandescente della "bionda" avrebbe quindi toccato il materasso innescando prima il fumo e successivamente le fiamme.

Sul posto, allertati dai vicini di casa che avevano visto il fumo nero uscire dagli infissi, erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i soccorritori del 118 ma è stato tutto inutile.