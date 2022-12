Scoppia incendio mentre accende la stufa: uomo muore intossicato

Nel pomeriggio di martedì un anziano di 77 anni è morto intossicato da un incendio scoppiato all'interno della sua casa, nella frazione Soriasco di Santa Maria della Versa (Pavia). Secondo i primi accertamenti, il pensionato stava accendendo la stufetta quando improvvisamente sono divampate le fiamme.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e i carabinieri, oltre agli operatori del 118. Il 77enne è stato immediatamente portato fuori dalla casa, ma non c'è stato nulla da fare: è morto intossicato dal fumo causato dall'incendio.

Sono in corso ulteriori verifiche per capire come si siano propagate le fiamme, Subito dopo l'accensione della stufetta, una fiammata avrebbe provocato l'incendio del divano e, conseguentemente, dell'intera abitazione.