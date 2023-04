Grosso incendio in un palazzo di Milano, appartamenti in fiamme

Appartamenti a fuoco in viale Aretusa, periferia ovest di Milano. L'incendio è scoppiato intorno alle 16.20 di domenica 23 aprile. Sul posto sono intervenuti setti mezzi dei vigili del fuoco.

Il rogo, scoppiato al secondo piano del civico 6, si è propagato anche al piano superiore. Due gli appartamenti coinvolti, che avrebbero avuto ingenti danni. Sul posto la polizia di Stato e quattro ambulanze, un'automedica e un'autoinfermieristica del 118.

Una decina di residenti, compresi alcuni bambini, sono stati fatti evacuare. Nove, in tutto, le persone soccorse e portate in ospedale per accertamenti, ma nessuno sembra grave. A un'ora e venti dallo scoppio, l'incendio risulta domato. In corso gli accertamenti per chiarirne le cause.