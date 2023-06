Incendio in un appartamento: tre adulti e due bambini in ospedale

Due bambini di 6 e 4 anni e tre adulti soccorsi e trasportati all'ospedale. Queste le conseguenze dell'incendio scoppiato verso le 4.30 del mattino di lunedì 12 giugno in via dei Glicini a Rozzano, hinterland sud di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con tre ambulanze, un'automedica e un'autoinfermieristica, e i vigili del fuoco, con quattro mezzi. A prendere fuoco un appartamento al primo piano in un palazzo di 9. Le persone sono riuscite a uscire in autonomia dalle abitazioni.

Nel rogo hanno avuto la peggio due persone anziane, entrambe finite in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano: una signora che ha riportato ustioni di secondo grado a una mano; e un 84enne che ha accusato malessere. Portati al San Paolo in verde per valutare i possibili effetti dell'inalazione di fumo, una 28enne, una bambina di 4 anni e un bimbo di 6.