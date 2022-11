Appartamento in fiamme a Milano: nonna grave, nipote salvato dal balcone

Una donna portata all'ospedale in codice rosso e il nipote salvato dai vigili del fuoco in balcone. Questo il bilancio di un incendio scoppiato verso le 15.30 di sabato 5 novembre in un appartamento di Valdagno, zona Baggio.

Sul posto sono intervenuti 118 e sei mezzi dei vigili del fuoco. La proprietaria dell'abitazione, una signora di 79 anni che era già allettata, è stata soccorsa in arresto cardiaco, rianimata e portata al Fatebenefratelli, in gravi condizioni per via del fumo inalato. Evacuato, per precauzione, il palazzo.

Il nipote della donna, invece, è rimasto illeso dopo essere stato tratto in salvo con l'autoscala del vigili del fuoco, tre dei quali hanno riportato ustioni di primo grado, venendo trasportati all'ospedale San Carlo in codice verde. Alle 17.30 circa, il rogo, scoppiato al quarto e ultimo piano dell'edificio, risulta domato, anche se le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul luogo.