Casa in fiamme nel Milanese: inquilini soccorsi sul balcone

Vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme di un appartamento e trarre in salvo i suoi abitanti. L'incendio nella mattinata di lunedì 13 febbraio, intorno alle 8, a Zibido San Giacomo, hinterland sud di Milano.

Quattro le squadre partite per domare il rogo - riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco di via Messina -, che si è sviluppato all'interno di un'abitazione al primo piano in una palazzina di tre. Gli inquilini, per evitare di rimanere intossicati dal fumo, si sono rifugiati in balcone, dove hanno poi atteso i soccorsi.

In base a quanto ricostruito, a causare l'incendio, che è stato spento velocemente, sarebbero stati una stufa e un asciugamano presenti in bagno. Il fumo ha invaso anche le scale del condominio: per questo sono stati fatti evacuare anche alcuni residenti degli altri appartamenti. Nessuno, comunque, è rimasto intossicato.