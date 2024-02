Incendio nel milanese, fiamme nel deposito: alta colonna di fumo

Prima una scintilla. Poi le lingue di fuoco che aggrediscono e devastano tutto. Maxi incendio a Truccazzano nel pomeriggio in via Guido Rossa a Truccazzano (hinterland Est di Milano) nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio. Le fiamme stanno devastando il capannone dell’Arcadia, azienda che si trova al civico 10 e che si occupa di trasporti e logistica di materiale plastico.

Tutto è successo intorno alle 16.30, come appreso da MilanoToday. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, ma secondo quanto trapelato sul tetto del capannone erano in corso dei lavori per riparare la guaina impermeabile del tetto. In pochi attimi le fiamme si sono estese all’intero fabbricato devastandolo.

Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco dei comandi di Milano, Monza e Bergamo. Le operazioni sono iniziate intorno alle 16.40. I pompieri stanno cercando di aggredire le fiamme da tutti i fronti del fuoco evitando che si estendano alle aziende vicine.

Per il momento non risultano persone ferite o intossicate, sul posto è stata inviata in via precauzionale un’ambulanza del 118 e un’automedica. Presenti sul luogo dell’incendio anche i carabinieri.